Le club espagnol du FC Barcelone a annoncé la prolongation du contrat du jeune milieu de terrain Pedro Rodríguez, l'un des talents de l'académie de la Masia, jusqu'au 30 juin 2030, afin d'assurer son maintien au sein du club catalan, alors que son précédent contrat expirait en juin prochain.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo a indiqué que l'accord sur la prolongation du contrat avait été finalisé auparavant, avant que le Barça n'annonce officiellement l'opération, une démarche qui reflète l'attachement du club au joueur de 18 ans, malgré la forte concurrence au milieu de terrain.

Pedro Rodríguez a rejoint l'académie du Barça en 2019 et a entamé la saison dernière au sein de l'équipe de jeunes « Juvenil A », avant d'être promu au Barça Atlètic cet été. Il avait déjà fait son apparition avec l'équipe réserve en 2024, lorsqu'elle était dirigée par Albert Sánchez.

Le milieu de terrain a joué comme remplaçant dans 3 des quatre matchs disputés par le Barça Atlètic cette saison, avant d'avoir l'occasion d'être titulaire lors de la victoire à l'extérieur contre Tudelano, dans un contexte où l'on s'attend à ce qu'il reste dans le onze lors de la prochaine rencontre face à Logroñés.

Pedro se distingue par une bonne vision du jeu et une précision dans ses passes, en plus de sa capacité à évoluer au poste de milieu axial ou à monter dans des rôles plus offensifs, des aptitudes qui renforcent ses chances de se battre pour une place au sein de l'équipe réserve.

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Le joueur fait face à une forte concurrence au milieu de terrain du Barça Atlètic, qui compte un certain nombre de talents prometteurs, tandis que Pedro Fernández est absent pour une longue période en raison de sa blessure, et qu'Ibrahima Toncara est de retour à l'entraînement, avec la perspective de son intégration à la liste de l'équipe la semaine prochaine. Oriol Guerin et Mirza Katović ont par ailleurs été absents récemment en raison de leur convocation avec les sélections de leurs pays respectifs.

Malgré l'intérêt de grands clubs européens pour ses services au cours des dernières saisons, Pedro a préféré poursuivre son parcours avec le Barça, dans sa volonté de prouver ses qualités et de se réserver une place parmi les talents sur lesquels la Masia mise pour l'avenir.