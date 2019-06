OFFICIEL - Laurent Battles entraîneur de Troyes

L'ancien milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne a été officiellement nommé entraîneur de Troyes ce vendredi pour succéder à Rui Almeida.

Avec le départ de Rui Almeida à Caen, était à la recherche d'un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. Le récent troisième de , battu en play-off sur sa pelouse par Lens (1-2, ap) a donc décidé de se tourner vers Laurent Battles pour viser à nouveau la montée la saison prochaine.

[OFFICIEL] Laurent Batlles est le nouvel entraîneur de l’#ESTAC pour les deux prochaines saisons (juin 2021). Bienvenue à Troyes !

Retraité des terrains en 2012, l'ancien milieu de terrain stéphanois a depuis occupé plusieurs postes au sein des Verts. Mais malgré plusieurs changements d'entraîneurs ces dernières saisons, il n'a jamais eu sa chance et a donc décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur de l'équipe réserve (National).

Il s'est engagé dans l'Aube pour les deux prochaines saisons (plus une en option), pour ce qui constituera sa première expérience de n°1 sur un banc. L'ancien coach de Bourg-en-Bresse Péronnas, Damien Ott, sera son adjoint.

"L’Estac est heureuse d’annoncer la nomination de Laurent Batlles au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle, pour les deux prochaines saisons (juin 2021), plus une en option", a notamment fait savoir le club dans un communiqué. Ses compétences d’entraîneur, ses idées de technicien et sa connaissance des jeunes et de la formation ont conforté le club troyen dans son choix."