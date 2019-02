OFFICIEL - L’ASSE confirme les départs de Selnaes et M’Bengue en Chine

Le milieu de terrain et l'arrière gauche vont bel et bien quitter l'ASSE cet hiver. Les deux joueurs vont rejoindre le club de Shenzhen en Chine.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Ole Selnaes et Cheick M'Bengue vont rejoindre la Chine. Shenzhen l’avait déjà annoncé, via le réseau social Weibo, mais l’ASSE n’avait pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Les Verts ont donc enfin communiqué à ce sujet ce mardi concernant le futur du milieu de terrain norvégien arrivé en provenance de Rosenborg et du latéral gauche passé par Toulouse et Rennes dans le passé.

"Ole Selnaes et Cheikh M’Bengue transférés au Shenzhen FC. Les deux joueurs ont rejoint le club chinois, promu en première division cette saison. Un accord a été conclu entre l’AS Saint-Étienne et le Shenzhen FC, club de première division chinoise, pour les transferts d’Ole Selnaes et de Cheikh M’Bengue, qui se sont officiellement engagés avec leur nouveau club", peut-on lire dans le communiqué publié par les Verts.

Ole #Selnaes et @ChkMBengue quittent l'#ASSE et rejoignent officiellement le Shenzhen FC .

Le club leur souhaite pleine réussite pour la suite de leur carrière.https://t.co/HLHLWwhKSs — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 26 février 2019

Pour rappel, le transfert d'Ole Selnaes et de Cheick M'Bengue avaient été annoncé au début du mois de février par le club chinois. Les deux joueurs avaient posé avec le maillot et l'écharpe de leur nouveau club il y a plus de deux semaines. Depuis la fin du mois de janvier, l'international norvégien avait d'ailleurs disparu de l'effectif des Verts et ce malgré les problèmes au milieu de terrain en l'absence de Yann M'Vila.

Au total, l'opération doit rapporter environ dix millions d'euros à l'ASSE, qui ne voulait pas brader le prix de l'international norvégien, alors qu'une nouvelle réglementation taxe lourdement les clubs chinois à partir d'un transfert supérieur six millions d'euros. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Shenzhen FC a recruté les deux joueurs et pas seulement Ole Selnaes afin de contourner ce nouveau point de règlement.