OFFICIEL - L'AS Rome s'offre Eldor Shomurodov (Genoa)

La Roma s'est attachée les services d'un nouveau renfort offensif : Eldor Shomurodov (Genoa).

La Roma continue d'être active sur le marché des transferts. Après Rui Patricio et Matias Viña, la direction Giallorossi a décidé de donner un renfort supplémentaire à José Mourinho dans le secteur offensif. Il s'agit d'Eldor Shomurodov, l'attaquant recruté à Gênes. Lunid soir, le club Giallorossi a annoncé l'arrivée de l'attaquant ouzbek né en 1995. Une transaction totale d'une valeur de 20 millions d'euros, dont 17,5 pour la partie fixe et 2,5 pour les bonus. Gênes a également réservé 10% sur la future revente.

Une saison a suffi à l'ancien attaquant de Rostov pour se faire remarquer en Serie A. Shomurodov a fait 31 apparitions dans le dernier championnat, assaisonnées par 8 buts et une passe décisive, auxquels s'ajoute une autre passe décisive en Coupe d'Italie dans le derby contre la Sampdoria. Un bilan plus qu'honorable.

"Je ferai tout pour prouver que je mérite ce maillot"

Ses performances ont fait de l'oeil à José Mourinho, qui avait demandé son arrivée à ses dirigeants. "Eldor est un attaquant avec une grande marge de progression et il a faim de s'imposer avec le maillot de la Roma dans un football qu'il connaît déjà : ses motivations sont combinées avec des caractéristiques qui vont bien avec le jeu de notre entraîneur, donc nous sommes heureux d'être capable d'accueillir ce joueur dans le club", a déclaré Tiago Pinto, le directeur sportif de la Roma.

Après l'accord entre les deux clubs, le joueur de 26 ans a passé des examens médicaux à Rome, avant de s'envoler pour la ville portugaise de Faro pour se rendre immédiatement disponible pour le "Special One". "La Rome représente un énorme pas en avant dans ma carrière : je ferai tout pour prouver que je mérite ce maillot et m'établir dans l'un des clubs les plus importants du monde. La rapidité avec laquelle la négociation s'est conclue témoigne de ma volonté de me mettre immédiatement à la disposition du coach et de mes coéquipiers", a déclaré le joueur dans sa première interview, déterminé à réussir cette nouvelle étape décisive de sa carrière.