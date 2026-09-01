Officiel : la Juventus renforce son milieu de terrain avec une recrue en provenance de Tottenham

Le milieu de terrain de Tottenham, Pape Sarr, a finalisé son transfert vers la Juventus sous forme de prêt, lors des derniers jours du mercato estival en cours.

Le compte officiel de Tottenham sur la plateforme X a confirmé la transaction, le club italien conservant une option d'achat qui deviendra obligatoire si certaines conditions sont remplies.

Le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que la valeur de l'opération s'élève à environ 26 millions de livres sterling au total, Sarr ayant rejoint Turin après avoir exprimé son désir de quitter Tottenham à la recherche d'un temps de jeu régulier.

L'international sénégalais met désormais un terme aux cinq années passées dans le nord de Londres, après avoir disputé plus de 140 matchs avec Tottenham.

Le contrat du joueur inclut une opération d'achat conditionnelle : la Juventus versera environ 1,7 million de livres sterling pour recruter Sarr sous forme de prêt, avec une clause d'achat supplémentaire d'une valeur de 24 millions de livres sterling incluse dans l'accord.

Cette clause deviendra obligatoire si la Juventus se qualifie pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa, avec la participation de Sarr à au moins 50 % des matchs de l'équipe.

Ainsi, Tottenham pourrait recevoir environ 26 millions de livres sterling pour le joueur âgé de 23 ans, après l'avoir recruté de Metz pour 16,9 millions de livres sterling en 2021.

Le départ de Sarr intervient après le recul de sa place au milieu de terrain sous la direction de l'entraîneur Roberto De Zerbi, Tottenham ayant renforcé ses options à ce poste cet été, avec l'arrivée de Sandro Tonali et Matheus Fernandes venus s'ajouter à Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Archie Gray et Lucas Bergvall comme options pour le milieu de terrain.

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