Officiel - La FIFA rejette l'appel de Chelsea après sa suspension de recrutement pour les deux prochains marchés des transferts

Il ne faudra vraisemblablement pas compter sur Chelsea comme acteur majeur du prochain mercato d'été, ni sur celui d'hiver qui suivra en janvier 2020. Atteint par une interdiction de recrutement pour les deux marchés des transferts à venir, le club londonien a contesté cette décision.

Néanmoins l'appel des dirigeants des Blues n'a pas été productif puisque la commission d'appel de la FIFA n'a pas inversé la tendance. Une prise de position qui a "étonné" le club anglais, qui a réagi ce vendredi après-midi à travers un communiqué.

Chelsea Football Club is astonished by the FIFA Appeal Committee’s decision not to suspend its sanction pending completion of the appeal process. https://t.co/oz6PUMApj3