La Fédération portugaise de football a annoncé la sanction infligée à la star Cristiano Ronaldo, après son départ du rassemblement de la sélection portugaise pendant la trêve internationale.

La Fédération portugaise a sanctionné Ronaldo d'une suspension de 30 jours et d'une amende de 255 euros, en raison de son départ du rassemblement de la sélection nationale au Danemark lors de la dernière trêve internationale.

Selon la décision, la sanction ne privera pas Ronaldo de participer aux deux prochains matchs de la sélection portugaise, face au Danemark le 14 novembre et au pays de Galles le 17 du même mois, le capitaine du Portugal ayant quitté le rassemblement de la sélection le 30 septembre dernier.

Conformément au règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, Ronaldo encourait une sanction allant d'une suspension d'un mois à six mois, assortie d'une amende financière, mais il a finalement écopé de la sanction minimale, avec une suspension de 30 jours.

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Le texte de la sanction

Le texte intégral de la décision est le suivant : « Sur la base de ce qui précède et des fondements exposés, le Conseil disciplinaire, section amateur, de la Fédération portugaise de football, a décidé, dans cette affaire, de considérer l'accusation comme pleinement justifiée et, en conséquence, de reconnaître l'accusé Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro coupable d'avoir commis l'infraction disciplinaire prévue et sanctionnée par le premier alinéa de l'article 160 du règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, et ce en un seul fait et de manière intentionnelle. »

Et d'ajouter : « En conséquence, il est décidé de prononcer une sanction de suspension de 30 jours, assortie d'une amende financière de 2,5 unités de compte, soit l'équivalent de 255 euros (deux cent cinquante-cinq euros). »