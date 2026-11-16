Officiel : l'UEFA désigne son candidat pour défier Infantino à la présidence de la FIFA

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Les fédérations nationales européennes représentées au Comité exécutif de l'Union des associations européennes de football (UEFA) et au Conseil de la Fédération internationale de football association ont annoncé leur soutien unanime à la candidature de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, à l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars 2027.

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Selon un communiqué officiel publié sur le site de l'« UEFA », cette prise de position est intervenue lors d'une réunion tenue ce jour sous la présidence d'Aleksander Čeferin, président de l'Union des associations européennes de football. Les fédérations ont officiellement invité Philippe Diallo à se lancer dans la course à l'élection et se sont engagées à lui apporter leur plein soutien.

Philippe Diallo dispose d'une vaste expérience à tous les échelons du football. Il a notamment dirigé l'organisation représentant les clubs de football professionnel français, siégé au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et travaillé au sein des instances de règlement des litiges de la FIFA.

Philippe Diallo a pris la présidence de la Fédération française de football avant de rejoindre le Comité exécutif de l'UEFA en 2023.

Face aux sérieuses inquiétudes que suscite l'orientation prise par la FIFA, les fédérations nationales européennes ont appelé à renouer avec l'unité et à renforcer la confiance au sein de la communauté mondiale du football.

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Les fédérations ont insisté sur la nécessité pour la FIFA de placer le développement du jeu dans toutes les régions du monde au premier rang de ses priorités, tout en respectant les plus hautes normes de gouvernance et en travaillant en étroit partenariat avec les fédérations membres, les confédérations continentales et l'ensemble des acteurs du football.

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Les fédérations ont exprimé leur entière confiance dans la capacité de Philippe Diallo à incarner le leadership nécessaire pour concrétiser ces ambitions.

De son côté, Philippe Diallo a accepté l'invitation et se présentera à l'élection à la présidence de la FIFA. Sa candidature doit être officiellement validée par le Comité exécutif de la Fédération française de football lors de sa réunion prévue demain.

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La prochaine élection à la présidence de la Fédération internationale de football association (FIFA) entre dans une phase particulièrement sensible, sur fond de désaccords croissants quant à la gestion de la plus grande institution du football mondial. Le président Gianni Infantino a en effet essuyé de vives critiques en raison de plusieurs décisions relatives à la gestion des droits commerciaux des grandes compétitions et aux mécanismes de prise de décision au sein de l'instance.

La crise actuelle trouve son origine dans une proposition formulée par Gianni Infantino en juillet 2026, visant à créer une entité commerciale regroupant des droits liés à la Coupe du monde et à d'autres compétitions, tout en ouvrant la porte à des investisseurs privés pour y acquérir des parts.

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Le projet a suscité de nombreuses objections, en raison d'inquiétudes concernant la transparence des procédures et l'absence de concertation suffisante avec les fédérations nationales et les confédérations continentales avant sa présentation.

Face à l'opposition grandissante, Gianni Infantino a renoncé au projet, mais ses répercussions se sont prolongées : de nombreux acteurs ont estimé que la crise avait révélé un dysfonctionnement plus profond du système de gouvernance de la FIFA, et non un simple différend autour d'un projet d'investissement.

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Elle a également soulevé des questions sur l'étendue des pouvoirs du président de la FIFA et sur le degré d'indépendance des organes qui lui sont rattachés.