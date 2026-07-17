Le club des Pyramids a officialisé l’arrivée de l’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena, qui prendra les commandes de l’équipe première lors de la prochaine saison.

Le club lui a officiellement souhaité la bienvenue sur ses réseaux sociaux : « Un nouveau départ porteur de nombreuses ambitions… Bienvenue, Rolani Mokwena. »

Cette nomination s’inscrit dans le projet sportif ambitieux du club, déterminé à rivaliser sur tous les tableaux la saison prochaine.

Le technicien sud-africain a dirigé son premier entraînement au stade de la Défense aérienne, marquant son entrée en fonction après la fin du contrat de Jurić.

Le public égyptien se souvient bien de ce jeune entraîneur, lui qui a laissé son empreinte lors l’un des matchs les plus retentissants de la Ligue des champions d’Afrique récente, guidant les Sundowns vers une victoire 5-2 face à Al-Ahly le 11 mars 2023, seule rencontre où les filets du club du Caire ont encaissé cinq buts sous sa direction.

Âgé de 38 ans, Mokwena figure parmi les entraîneurs les plus en vue du continent. Il a remporté le championnat d’Afrique du Sud avec les Sundowns et s’est distingué par son style offensif et ses idées tactiques modernes, avant de rejoindre le Wydad de Casablanca.