Officiel : l’Atlético Madrid annonce que sa star poursuivra l’écriture de l’histoire du club

L'Atlético de Madrid a officialisé la prolongation du contrat de son capitaine Koke jusqu'au 30 juin 2027.

Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, le club précise : « Notre capitaine portera toujours les couleurs des Rojiblancos durant l’exercice 2026-2027, qui s’ouvrira officiellement le week-end du 16 août. »

Le communiqué rappelle que « Jorge Resurrección (Koke) a fait ses débuts avec l’équipe première le 19 septembre 2009. Depuis, il a porté le maillot numéro 6 à 740 reprises, inscrit 50 buts et délivré 122 passes décisives. »

« Au-delà de ses statistiques individuelles, Koke est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire de l’Atlético de Madrid. Ensemble, nous avons remporté huit titres : deux Liga, une Coupe du Roi, deux Ligue Europa, deux Supercoupes d’Europe et une Supercoupe d’Espagne », a-t-il ajouté.

Il pointe désormais à la deuxième place du classement des joueurs les plus titrés du club, juste derrière Adelardo et ses dix trophées.

Il a conclu : « Jorge Resurrección continuera à porter le brassard de capitaine de l’Atlético de Madrid avec le courage et la détermination qui le caractérisent. La légende continue. Félicitations, Koke ! »

Son contrat comportait une clause de prolongation automatique en cas de seuil de matchs atteint, condition que le joueur a remplie, comme l’avait révélé Mundo Deportivo.

Outre la quête d’un nouveau titre majeur, l’objectif personnel de Koke pour la saison prochaine sera d’atteindre les 800 matchs sous le maillot colchonero, après avoir dépassé la barre des 700 rencontres l’an passé.

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