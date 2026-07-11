Officiel : l’Atlético de Madrid recrute un joueur danois

L'Atlético de Madrid a officialisé ce samedi la signature du milieu de terrain international danois Morten Hjulmand, en provenance du Sporting CP, pour renforcer son milieu défensif. Le contrat, d'une durée de cinq saisons et valable jusqu'en 2031, s'élève à 40 millions d'euros.

Selon le quotidien espagnol Marca, les Colchoneros ont bouclé rapidement ce dossier pour renforcer leur milieu de terrain en vue de l’exercice 2026-2027, après l’échec de pistes jugées prioritaires, notamment celle menant à João Gomes, milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers, suivi lors du mercato d’hiver. un mercato au cours duquel le directeur sportif Mateo Alemany s’était activé pour recruter deux jeunes espoirs, Rodrigo Mendoza et Obed Vargas.

Les discussions se sont accélérées ces dernières semaines pour boucler l’arrivée de la star danoise, dont le transfert est estimé à 40 millions d’euros. Il viendra densifier un milieu de terrain où le capitaine Koke vient de prolonger d’une saison, aux côtés de Pablo Barrios et Junior Cardoso, tous deux freinés par des blessures la saison passée, afin d’offrir au technicien argentin Diego Simeone un milieu de terrain étoffé.

Ce transfert confirme l’ascension fulgurante de Højlund. Formé en Autriche à Admira Wacker, il a ensuite joué à Lecce puis au Sporting CP, étapes qui l’ont mené directement au stade Metropolitano.

Le milieu de terrain danois de 27 ans figurait depuis plusieurs mercatos sur la short-list des Colchoneros. avant que Mateo Alemany ne finalise l’opération cet été. Hjulmand va désormais entrer en concurrence directe avec Junior Cardoso et Koke pour une place de titulaire au poste de milieu défensif dans le onze de Simeone.