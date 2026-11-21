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Salvatore Soviero retrouve un banc. L’ancien gardien de 53 ans est officiellement le nouvel entraîneur de l’Enna en Serie D.

Dernière du groupe I avec seulement 3 points pris lors des 12 premières journées de championnat, l’équipe sicilienne annonce son arrivée à la place d’Alfredo Cimino, limogé après la défaite 3-0 sur le terrain de Nissa.

En raison de certaines formalités administratives, Soviero ne pourra pas prendre place sur le banc lors du match à domicile prévu dimanche après-midi contre Castrumfavara. La journée suivante est prévue le 29 novembre à Raguse.

Lors de la saison 2003/2004, alors qu’il jouait à Venise en Serie B, Soviero avait été suspendu pour 5 mois à la suite d’une bagarre contre Messine, sur terrain neutre à Bari.

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LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

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Prochains matchs ENA Serie D 08:30 CAS

L’Enna Calcio annonce avoir décidé de démettre Alfredo Cimino de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première, avec effet immédiat.

Cette décision a été prise par la direction après une évaluation approfondie des résultats sportifs et de la nécessité de provoquer un changement immédiat au sein de l’équipe, à un moment crucial de la saison.

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Le maintien en Serie D est une priorité absolue pour le club. C’est pourquoi la direction a jugé nécessaire de prendre une décision ferme, dans l’intérêt de l’équipe, de la ville et des couleurs de l’Enna.

Le club, sa direction et toute la communauté d’Enna remercient l’entraîneur Alfredo Cimino pour le travail accompli, son professionnalisme et l’engagement dont il a fait preuve pendant son passage sur le banc de l’Enna Calcio.

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Nous lui adressons nos meilleurs vœux pour la suite de sa carrière.

Une nouvelle étape commence aujourd’hui. L’objectif est unique : assurer le maintien et défendre par tous les moyens sportifs la place de l’Enna Calcio en Serie D.

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Merci, Alfredo Cimino.

L’Enna Calcio confie officiellement les rênes de son équipe première à Salvatore Soviero, une figure très expérimentée du football italien.

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Ancien gardien professionnel, il a porté le maillot de clubs importants comme le Genoa, la Salernitana, Venise, la Reggina, Cosenza, Pérouse et Crotone, et a fait ses débuts en Serie A avec la Reggina.

Après sa carrière de joueur, il est devenu entraîneur et a acquis de l’expérience sur les bancs de la Palmese, de Città di Castello et du Real Volla.

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LE STAFF TECHNIQUE

Salvatore Bertuccio : entraîneur adjoint

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Ancienne gloire de l’Enna, il revient au service de l’Enna Calcio en répondant à l’appel de la nouvelle direction. Nous le remercions très sincèrement et lui adressons nos meilleurs vœux de réussite.

Massimo Greco : entraîneur des gardiens

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Autre figure historique de l’Enna, déjà présent dans le staff comme entraîneur adjoint, il poursuivra son parcours en prenant le poste d’entraîneur des gardiens.

En raison de certaines démarches administratives à accomplir, l’entraîneur Soviero ne sera pas sur le banc lors du match de dimanche.

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L’équipe sera dirigée par l’entraîneur adjoint Salvatore Bertuccio.