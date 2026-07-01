Le club saoudien Al-Ahli a officialisé le départ de son milieu de terrain ivoirien Frank Kessié, après trois saisons passées sous ses couleurs.

Sur son compte officiel X, le club a publié une photo du milieu ivoirien arborant le maillot rouge et blanc, accompagnée du message : « Merci au président Frank Kessié pour tout ».

Le milieu de terrain ivoirien quitte le club en tant que joueur libre, Al-Ahli n’ayant pas prolongé son contrat, arrivé à échéance fin juin.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, l’international ivoirien s’est rapidement imposé comme un pilier et un véritable leader au sein de la « forteresse des coupes ».

Le milieu de terrain de 29 ans a contribué à la conquête de trois titres au cours des trois dernières saisons, dont deux Ligues des champions de l’AFC et une Supercoupe d’Arabie saoudite.

Au total, « El-Ra’is » a disputé 119 matchs sous le maillot d’Al-Ahli, inscrivant 26 buts et délivrant 14 passes décisives.