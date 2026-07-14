Officiel : l'Ahly et Trezeguet ont résilié le contrat du joueur d'un commun accord

Le club Al-Ahly a officiellement annoncé la résiliation à l’amiable du contrat de son joueur Mahmoud Hassan « Trezeguet », tout en saluant les efforts fournis par ce dernier au cours de la période écoulée au sein de la « Forteresse rouge ».

Dans un communiqué officiel diffusé ce mardi sur ses réseaux sociaux, le club égyptien a annoncé : « Le club informe de la résiliation du contrat de Mahmoud Hassan Trezeguet, joueur de l’équipe première de football, à l’issue d’échanges amicaux et d’une indemnité convenue dans le cadre d’une relation privilégiée entre le joueur et son club. »

Le communiqué ajoute : « L’Al-Ahly remercie Trezeguet pour son engagement durant cette période, au cours de laquelle il a tout donné pour aider l’équipe à atteindre les meilleurs résultats sur tous les tableaux. »

Le joueur a pour sa part exprimé sa gratitude envers le club et son conseil d’administration pour l’attention et l’estime dont il a bénéficié, ainsi qu’à l’égard des fidèles supporters de l’Al-Ahly, dont il est fier et auxquels il doit beaucoup pour leur soutien tout au long de son parcours footballistique.

Le joueur avait signé un contrat de cinq ans avec le club au début de la saison écoulée, mais il n’y est resté qu’une seule saison avant de quitter la « Forteresse rouge ».

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont indiqué que le club saoudien Al-Riyad était en pole position pour s’attacher ses services, alors que le joueur a récemment pris part aux qualifications de la Coupe du monde 2026 avec la sélection égyptienne.







