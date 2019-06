OFFICIEL - Kwon Chang-hoon quitte le DFCO pour Fribourg

Maintenu en Ligue 1 la saison prochaine, le DFCO a annoncé le départ de son milieu offensif, qui s'est engagé jusqu'en 2021 avec Fribourg.

"Tout le monde m'a soutenu et j'ai reçu énormément d'encouragements de la part de mes collègues. Ce soutien me permet d'avancer tout au long de la semaine et de continuer à me battre. Je suis sûr que cette période difficile va me rendre encore plus fort pour la suite de ma carrière", avait déclaré Kwon Chang-hoon en septembre dernier, lui qui se remettait doucement d'une grave blessure au tendon d'Achille.

La suite de sa carrière, c'est du côté de l' et de que le Coréen va l'écrire, lui qui s'est engagé ce jour avec les pensionnaires de . Auteur d'un exercice 2017-2018 remarquable à , où il avait inscrit pas moins de 11 réalisations avec les Bourguignons, l'ailier avait contribué au maintien des siens en fin de saison dernière, inscrivant des buts décisifs face à et sur la pelouse du , en barrage aller.

Deux années de contrat du côté de Fribourg

Joueur de qualité et loué pour son état d'esprit, Kwon Chang-hoon a paraphé un contrat de deux années chez le récent 13ème du championnat allemand, lui qui était encore sous contrat jusqu'en 2021 avec le DFCO. Son désormais ex-club club a annoncé son départ ce vendredi via un communiqué officiel, tout en souhaitant bonne chance au milieu offensif pour la suite de sa carrière. ​

🚨 OFFICIEL / #Mercato 🚨



Au @DFCO_Officiel depuis janvier 2017, #Kwon Chang-hoon est transféré au club allemand du @scfreiburg.



Merci Chang-hoon pour tes buts décisifs pour le maintien, pour ton investissement et tes qualités humaines !



Communiqué➡️ https://t.co/dhOSxjfPAI pic.twitter.com/3r6PCRkY8J — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 28 juin 2019

"Nous remercions Chang-hoon pour son investissement durant ces deux saisons et demi et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière", a en effet écrit Dijon dans le communiqué annonçant son départ. Un départ qui ne manquera vraisemblablement pas d'attrister les supporters du club, tant le Coréen avait démontré l'étendue de son talent sur les différentes pelouses de , inscrivant pas moins de 13 buts en 61 matches au total.