Officiel : Klopp est le nouveau sélectionneur de l’Allemagne. Mais il prévient : « Pas d’attaques personnelles, sinon je m’en vais »

L’Allemagne a officialisé Jurgen Klopp : il sera le sélectionneur de l’équipe nationale jusqu’à la Coupe du monde 2030, prévue entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc.





« Cela représente l’aboutissement idéal de ma carrière, de ma vie, de ma vie professionnelle. Je consacrerai toute mon énergie à cette mission », a expliqué le technicien en conférence de presse. Puis il a immédiatement mis les choses au clair : « C’est un très grand honneur et je serai très bien payé pour cela, mais le jour où vous direz que vous ne voulez plus de moi, je partirai, sans demander d’indemnité de départ. Si la Fédération dit “nous ne voulons pas continuer ainsi”, je m’en irai. Si vous vous comportez mal et que vous ne laissez pas ma famille tranquille, je partirai dans ce cas aussi. »

L’ancien entraîneur de Liverpool a ensuite demandé l’aide de tout le monde, médias compris : « Dans le parcours que nous allons entreprendre, nous aurons aussi besoin de vous : il serait important qu’à l’avenir, dans la manière de raconter les choses, il y ait davantage de justesse et que des jugements trop rapides soient évités. »