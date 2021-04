OFFICIEL - Kevin de Bruyne prolonge avec Manchester City jusqu'en 2025

Capitaine des Citizens et homme de confiance de Guardiola, Kevin de Bruyne a signé un nouveau contrat avec Manchester City. Il est lié jusqu'en 2025.

Quand certains clubs comme le FC Barcelone se demande encore si leur star qu'est Lionel Messi va continuer ou non l'aventure en Catalogne, d'autres n'ont pas ce problème. C'est le cas de Manchester Ctiy qui vient d'annoncer la prolongation de contrat de Kevin de Bruyne jusqu'en 2025. Véritable métronome du système de Pep Guardiola, le meneur belge s'inscrit donc dans la durée avec les Citizens qu'il a rejoints en 2015.

Devenu capitaine du club depuis cette, le Diable Rouge a pris une nouvelle dimension sous les ordres de l'entraîneur espagnol et l'a encore prouvé mardi soir lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Auteur de l'ouverture du score, l'ancien de Chelsea a montré toute l'étendue de sa palette et peut avoir le sourire.

Désormais lié pour cinq saisons de plus avec les Citizens, le voilà paré pour aller décrocher de nouveaux trophées et pourquoi pas une première C1 pour lui et son club. Avant de penser à l'Euro 2020 et cette volonté d'effacer l'affront du Mondial 2018 pour cette génération dorée belge, à la soif de succès.

"Je ne pourrais pas être plus heureux, depuis que j'ai rejoint City en 2015, je me suis senti chez moi", a déclaré De Bruyne après la prolongation de son contrat. «J'adore les fans, ma famille est installée ici à Manchester et mon propre jeu s'est très bien développé.

"Ce club de football est tourné vers le succès. Il m'offre tout ce dont j'ai besoin pour maximiser mes performances, donc signer ce contrat était une décision simple. Je joue le meilleur football de ma carrière et je pense honnêtement qu'il y a plus à venir.

"Pep et moi voyons le football de la même manière. Avoir cette relation avec un manager est si important pour moi parce que nos objectifs sont totalement alignés, et nous voulons les mêmes choses.

"Je me concentre maintenant sur la réussite de la fin de la campagne en cours. Nos résultats et performances jusqu'à présent ont été excellents, mais nous devons nous assurer de terminer la saison avec l'argenterie que nous méritons."