OFFICIEL - Karim Benzema prolonge d'un an au Real Madrid

Au club depuis 2009, l'attaquant français du Real Madrid a prolongé son contrat d'une année. Il est désormais lié à la Maison Blanche jusqu'en 2023.

Auteur d'un Euro 2020 convaicant pour son grand retour en Équipe de France et complimenté par son sélectionneur Didier Dechamps ce vendredi, Karim Benzema est avant tout un amoureux du Real Madrid. Au club depuis 2009, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais lui est depuis resté fidèle, et ce n'est pas prêt de changer...



Bien au contraire, même, puisque le Real Madrid a annoncé ce jour la prolongation de contrat de son attaquant vedette. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Maison Blanche, le buteur a officiellement prolongé d'une saison dans la capitale espagnole et est désormais lié au club jusqu'en 2023. Signe d'une confiance partagée.

KB9 à Madrid, une histoire de records

Proche assumé de Zinédine Zidane, remplacé cet été par Carlo Ancelotti, Karim Benzema peut donc aspirer à marquer encore un peu plus l’histoire du Real, lui qui n'est autre que le deuxième meilleur réalisateur de l’histoire de ce prestigieux club derrière Cristiano Ronaldo et Raul. Rien qu’en Ligue des Champions, il compte 71 réalisations. Seuls trois joueurs ont fait mieux dans l’histoire de cette compétition. En restant à la Casa Blanca, il espère bien continuer son éternelle chasse aux records.

Auteur d'un doublé lors de la 1ère journée de la Liga, l'international français est déjà en forme en ce début de saison, et n'a pas tardé à être récompensé. En Espagne, il compte parmi les meilleurs d'un championnat désormais orphelin de Lionel Messi, l'ex-star du FC Barcelone ayant rejoint le Paris Saint-Germain cet été.

Une arrivée qui fait beaucoup de bruit à Madrid, car ouvrant potentiellement la porte à un départ de Kylian Mbappé. Pour rappel, Karim Benzema et l'attaquant du PSG s’entendent parfaitement bien et on a pu largement le constater à l’occasion du dernier championnat d’Europe des Nations. Pour l'heure, les rumeurs vont bon train en Espagne et devraient encore s'intensifier d'ici à la fin du mercato, même si Paris n'est absolument pas disposé à vendre son jeune talent, même à prix d'or.