OFFICIEL - Julen Lopetegui rejoint le FC Séville

AS

AS

Le FC Séville vient d'annoncer ce mardi l'officialisation de Julen Lopetegui comme entraîneur.

Les médias espagnols l'avaient annoncé depuis la semaine dernière, c'est désormais officiel. L'ex-sélectionneur de la Roja va prendre les rênes du la saison prochaine.

L'année 2018 aura été mouvementé pour le coach de 52 ans. Après avoir été viré par la sélection espagnole pour avoir signé un contrat avec le alors qu'il était encore sélectionneur, Julen Lopetegui a été limogé de la Casa Blanca quelques jours après la défaite lors du Clasico contre le Barça (1-5).

L'article continue ci-dessous

Joaquin Caparros, qui avait assuré l'intérim après le limogeage de Pablo Machin, est atteint d'une maladie chronique et ne pouvait plus continuer sur le banc du club andalou. Le technicien basque a donc été appelé par Monchi, le directeur technique sévillan, et a paraphé un contrat de trois ans en Andalousie.

Julen Lopetegui devrait être présenté à la presse ce mercredi.