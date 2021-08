OFFICIEL - John Stones prolonge jusqu'en 2026 à City

John Stones, qui arrivait en fin de contrat au terme de la saison prochaine du côté de City, a paraphé un nouveau contrat de longue durée ce mardi.

De retour à son meilleur niveau ces derniers mois, lui qui vient de disputer la finale de la Ligue des Champions avec Manchester City puis la finale de l'Euro 2020 avec l'Angleterre, John Stones vient d'être récompensé ce mardi. Son club vient en effet d'annoncer sa prolongation de contrat pour les cinq prochaines années.



Initialement lié à Manchester City jusqu'à la fin de la saison, le défenseur central voit désormais son contrat s'étendre jusqu'en 2026. Arrivé il y a cinq ans dans les rangs de la formation entraînée par Pep Guardiola, le joueur de 27 ans cumule pas moins de 168 apparitions toutes compétitions confondues et de nombreux trophées.

"Je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées"

Heureux d'avoir prolongé, le principal intéressé s'est confié pour le site internet officiel du club, pas peu fier. "Je ne pourrais pas être plus heureux. J'adore faire partie de cette équipe. Il y a tellement de joueurs de qualité ici et je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées, ce qui est mon objectif principal".





"Travailler avec cet entraîneur (Pep Guardiola) est un rêve - il m'a appris tellement concernant le jeu, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Le succès que nous avons connu ces quatre dernières années a été incroyable. En faire partie est un rêve devenu réalité et je veux juste continuer à gagner. C'est le meilleur endroit pour moi pour jouer mon football et réaliser mes ambitions", a expliqué l'international anglais, qui était arrivé en 2016 en provenance d'Everton.

Directeur du football à City, Txiki Begiristain s'est lui aussi félicité d'être parvenu à un accord. "C'est une excellente nouvelle pour notre club. John est un footballeur exceptionnel et un défenseur fantastique, dont les qualités sont adaptées à notre style de jeu (...) il a vraiment mûri au cours de ses cinq années ici et, comme nous l'avons vu la saison dernière, il est au sommet de son art en ce moment. John a joué un rôle important dans nos récents succès et nous pensons qu'il peut continuer à nous aider à atteindre nos objectifs, donc le fait qu'il soit chez nous lors de ses meilleures années est une grande aide pour le club", a-t-il déclaré. Le choix de la continuité.