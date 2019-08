OFFICIEL - Jhonder Cádiz (Benfica Lisbonne) s'engage au DFCO

Le DFCO a annoncé avoir enregistré l'arrivée en prêt pour une saison de Jhonder Cádiz, international vénézuélien appartenant au Benfica Lisbonne.

En grande difficulté depuis le début de l'exercice 2019-2020, , maintenu de justesse en la saison dernière, poursuit la mutation de son secteur offensif. Après les arrivées sous forme de prêts par la Turin du milieu offensif Matheus Pereira et de l'attaquant anglais Stephy Mavididi, le club bourguignon a annoncé le recrutement d'un nouvel attaquant ce vendredi, arrivant en provenance du Lisbonne.

Un attaquant puissant et rapide

En effet, Jhonder Cádiz, attaquant vénézuélien de 24 ans au physique imposant (1,91m) a été prêté pour une saison au DFCO, avec option d'achat. Le club l'a annoncé sur ses différents réseaux sociaux. Formé au Deportivo Petare avant de rejoindre le Caracas FC, cet attaquant vient d'inscrire pas moins de 9 buts en 31 apparitions la saison dernière en NOS, sous le maillot du Vitória Setúbal.

Avant d'être prêté au DFCO, le principal intéressé avait paraphé un contrat de 5 ans en faveur du Benfica Lisbonne cet été. Il était visiblement suivi par la cellule de recrutement du club depuis plusieurs mois.

"Il est très polyvalent et possède des qualités assez rares pour un joueur de cette taille. Il aime se déplacer pour s’offrir des espaces et ainsi faire parler sa vitesse et sa puissance. Il amènera également de la taille dans la surface", décrit en effet Sébastien Larcier, responsable du recrutement. Jhonder Cádiz portera le numéro 19 à Dijon, dont l'attaque avait été amputée du départ de plusieurs joueurs cadres.