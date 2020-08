OFFICIEL : Immobile prolonge avec la Lazio jusqu'en 2025

Le soulier d'Or 2020 prolonge son contrat avec le club italien pour deux saisons supplémentaires.

2020 est l'année de Ciro Immobile. L'Italien a réussi à ramener la en , a remporté le Soulier d'Or, le titre de meilleur buteur de . Et désormais, Ciro Immobile a scellé son avenir dans le football italien avec le renouvellement de son contrat en faveur de son club. La Lazio a officiellement annoncé que l'attaquant italien avait prolongé son contrat avec les Biancocelesti jusqu'en 2025. L'accord précédent allait jusqu'en 2023.

Stefano De Martino, directeur de la communication de la Lazio a confirmé la nouvelle ce lundi : "Je dois faire une mise à jour importante compte tenu du marché des transferts, il n'y a pas seulement celui relatif aux nouveaux achats, une activité sur laquelle le club continue de travailler, mais cela concerne également les négociations internes. La nouvelle de ce matin est que Ciro Immobile est lié à la Lazio pour la vie pendant encore cinq ans, jusqu'en 2025: c'est un choix professionnel, sincère et familial".

"Nous voulons l'annoncer tout de suite car c'était une nouvelle d'il y a seulement quelques heures, c'est important car Immobile est courtisés par les équipes les plus importantes puisqu'il est le propriétaire du Soulier d'Or. Avec cet acte, la Lazio souligne la volonté de consolider ce qui a été fait la saison dernière, puis d'améliorer encore l'équipe, un sujet que nous mettrons à jour dans les prochains jours. Nous attendons cette nouvelle depuis longtemps. Avec ce choix, Immobile a opté pour la Lazio pour la vie. C'est un professionnel qui veut toujours s'améliorer et voudra certainement élever la barre en ce qui concerne ses objectifs personnels", a conclu De Martino au micro de Lazio Style Channel.

Ciro Immobile évolue sous les couleurs de la Lazio depuis 2016, date à laquelle il a été racheté par Séville pour environ 10 millions d'euros. Il était rentré en , au , en janvier 2015, après un an et demi sans convaincre entre Dortmund et Séville.