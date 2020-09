OFFICIEL - Huis clos à Bordeaux

Les Girondins ont décidé de communiquer ce mardi concernant les rencontres qui vont se jouer dans le Matmut Atlantique et elles seront à huis-clos.

La et les matches de football en n'en ont pas fini avec la pandémie de Coronavirus. La saison dernière, le championnat de France n'a pas été à son terme en raison de la crise et de la pandémie de Coronavirus. Si le football a repris ses droits depuis le mois d'août, les stades restent en partie vides, avec une jauge de 5 000 spectateurs maximum fixés en France par le gouvernement.

Mais la France, et le monde entier, n'en ont pas terminé avec le Covid-19. En effet, les cas parmi les joueurs se sont multipliés ces dernières semaines en , tandis que le virus repart en flèche dans certaines régions du pays, comme l'Ile de France, les Bouches-du-Rhône et la Gironde. Les préfets ont pris des mesures notamment à et dans la région. En conséquence, les Girondins ont communiqué sur les mesures prises par le club à ce sujet dans les prochaines semaines, annonçant un huis-clos total pour le club au scapulaire.

"La Préfecture de la Gironde a mis en place lundi un plan d’actions pour répondre à l’évolution de la crise sanitaire connue en Gironde. Parmi ces actions qui concernent directement le FC Girondins de Bordeaux, il a été décidé d’un abaissement de la jauge de 5’000 à 1’000 personnes pour les événements et réunions sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Cela s’applique aux rencontres organisées dans le cadre du championnat de France de Ligue 1 au Matmut Atlantique", a écrit les Girondins de Bordeaux sur son site officiel.

"Dans ces conditions, le Club a donc décidé de ne pas accueillir de public lors des prochains matches de son équipe professionnelle. Le football est et doit rester un moment d’échange et de plaisir entre une équipe et son public, mais la santé de tout reste la priorité pour contenir ce virus, très présent actuellement en Gironde. Le FC Girondins de Bordeaux reste extrêmement vigilant et espère que la situation pourra évoluer rapidement", a conclu le club dans son communiqué.

Neuvième de Ligue 1 avec cinq points en trois matches, les Girondins de Bordeaux seront en déplacement à Lens ce week-end. Les Girondins recevront par la suite Nice le 27 septembre prochain et le 4 octobre, sans pouvoir compter sur le soutien de leurs supporters dans le stade. Les Girondins de Bordeaux recevront ensuite Nîmes, le 25 octobre, mais d'ici là, la préfecture et le club auront peut-être mis à jour leur décision en fonction de l'évolution du virus.