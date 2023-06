OFFICIEL - Houssem Aouar à la Roma pour 5 ans

C’est officiel. Houssem Aouar est désormais un joueur de l’AS Roma. Le milieu de terrain algérien a signé un contrat de cinq ans chez les Italiens.

Une nouvelle aventure commence pour Houssem Aouar. Après sept saisons à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 24 ans quitte librement le Rhône. Cité proche des clubs de la Premier League et/ou de La Liga espagnole, c’est finalement en Serie A que le Fennec a posé ses valises. L’annonce a été faite par l’AS Roma sur son compte officiel Twitter.

Aouar file chez les Giallorossi

« Bienvenue à Rome, Houssem Aouar ! », écrit l’actuel sixième de Serie sur son compte Twitter. « L'AS Roma est heureuse d'annoncer la signature de Houssem Aouar. Le milieu de terrain - né en 1998 - a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2028 », ajoute club sur son site officiel. En effet, le joueur est lié aux Giallorossi jusqu’à l’été 2028. Avec la Roma, Aouar disputera Ligue Europa la saison prochaine.

Nouveau joueur, Aouar s’estime heureux d’avoir signé à la Roma et s’impatiente de démarrer sa nouvelle aventure. « Je suis très heureux d'avoir signé à la Roma, car c'est un grand club avec une grande histoire », a déclaré Aouar. « Je pense que c'est le bon projet pour moi, avec une équipe importante, des joueurs forts et des fans uniques. Maintenant, je suis jaune et rouge et je suis prêt », a-t-il poursuivi.

Selon Tiago Pinto, directeur général du club, « Aouar est un jeune footballeur qui peut déjà se targuer de plus de 250 apparitions dans le football professionnel : il possède les qualités techniques et les conditions pour continuer à grandir sans cesse. Son désir de venir à Rome, bien qu'il ait attiré l'attention de plusieurs clubs au niveau international, a été une source de satisfaction pour nous tous ».

Formé à Lyon, Houssem Aouar a fait son apparition en équipe première chez les Gones en 2017. L’Algérien dénombre 179 matchs de Ligue 1 avec 30 buts et 24 passes décisives. En coupes d'Europe entre la Ligue des champions et la Ligue Europa, dans son rôle de milieu de terrain, il compte également 34 matchs et 5 buts inscrits.