OFFICIEL - Hervé Renard à la tête de l'Arabie Saoudite

Une dizaine de jours après la fin de son aventure à la tête du Maroc, Hervé Renard a annoncé le début de sa collaboration avec l'Arabie Saoudite.

C'était imminent, c'est désormais officiel. Dix jours après l'annonce de la fin de son aventure au , une sélection avec laquelle il n'a pas été à la hauteur des attentes lors de la dernière , Hervé Renard a déjà retrouvé chaussure à son pied.

En effet, comme il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, le Français va poursuivre sa carrière à la tête de la sélection nationale de l' , les Faucons du Désert étant à la recherche d'un technicien depuis le départ du coach espagnol, Juan Antonio Pizzi.

Le Mondial 2022 en ligne de mire

Hervé Renard sera le tout premier entraineur français à diriger cette sélection du Golfe. Il s’agit par ailleurs de sa cinquième expérience comme sélectionneur après ses passages en Zambie, en Angola, en Côte d’Ivoire et donc au Maroc. Aussi, l'ancien entraîneur du FC Sochaux ou encore du LOSC consolide encore un peu plus sa réputation de globe-trotteur, lui qui s'apprête donc à découvrir un troisième continent. ​

Heureux de démarrer une nouvelle aventure en Arabie Saoudite sur un nouveau continent !



Happy to start a new adventure in Saudi Arabia on a new continent ! pic.twitter.com/AcoyND9kxb — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 29, 2019

"Heureux de démarrer une nouvelle aventure en Arabie Saoudite sur un nouveau continent", s'est justement félicité le principal intéressé dans le tweet faisant office d'annonce officielle, ce lundi soir.

La mission principale de Renard sera probablement d’emmener les Saoudiens à la Coupe du Monde 2022. Celle qui se joue chez le voisin et rival qatari. Bien que faisant partie des pays les plus titrés de l’Asie, l’Arabie Saoudite n’a plus rien gagné depuis 2003 et son triomphe à la Gold Cup du Koweit.