OFFICIEL - Hertha Berlin : Jürgen Klinsmann démissionne

L'entraîneur allemand a communiqué sa démission à son club sur les réseaux sociaux.

Coup de tonnerre au ! Acteur majeur du dernier mercato d'hiver en signant Lucas Tousart et en multipliant les pistes pour convaincre des joueurs de rejoindre un projet ambitieux, le club allemand vient d'apprendre la démission de son entraîneur, l'emblématique Jürgen Klinsmann. Arrivé au mois de novembre pour succéder à Ante Covic, l'Allemand qui incarnait les ambitions du club a décidé de jeter l'éponge ce mardi.

Jürgen Klinsmann a publié un communiqué ce mardi annonçant sa démission du poste d'entraîneur : "Cher Herthaner, je dis un grand merci à tous les joueurs, fans, spectateurs, superviseurs et personnel de Hertha BSC pour le soutien, les nombreuses rencontres et l’échange au cours des dix dernières semaines. (…) Fin novembre, nous avons répondu aux souhaits de la direction du club avec une équipe hautement compétente et nous les avons aidés dans une période difficile".

Klinsmann veut rester au conseil de surveillance

Nous étions sur une très bonne voie dans un laps de temps relativement court, et grâce au soutien de nombreuses personnes, nous avons maintenant six points d’avance sur le premier relégué malgré des matchs pour la plupart difficiles. Je suis fermement convaincu que Hertha atteindra l’objectif - rester dans l’élite. Cependant, en tant qu’entraîneur principal, j’ai également besoin de la confiance des personnes impliquées pour cette tâche, qui n’est pas encore achevée", a ajouté l'entraîneur allemand dans son communiqué.

"L’unité, la cohésion et la concentration sur l’essentiel sont les éléments les plus importants, en particulier dans la bataille pour le maintien. S’ils ne sont pas garantis, je ne peux pas exploiter mon potentiel en tant qu’entraîneur et ne peux donc pas être à la hauteur de ma responsabilité. Par conséquent, après de longues délibérations, je suis arrivé à cette conclusion : je quitte mon poste d’entraîneur du Hertha et je souhaite retrouver mon rôle d’origine à long terme en tant que membre du conseil de surveillance", a conclu Jürgen Klinsmann.

Quatorzième de avec six points d'avance sur le barragiste, le Hertha Berlin se retrouve dans une drôle de situation. Le club allemand a réagit au départ de son entraîneur dans un communiqué, où le directeur sportif, Michael Preetz a pris la parole : "Nous avons été surpris par cette évolution dans la matinée. Surtout après la coopération confiante concernant les décisions sur l’effectif pendant la période de transfert hivernal, qui a été intensive pour Hertha BSC. Il n’y avait aucun signe de cela. Nous vous informerons des développements futurs en temps opportun". Convaincu notamment par Klinsmann de rejoindre le club, Lucas Tousart doit observer cette situation rocambolesque avec un oeil attentif. En attendant l'été prochain, le Hertha Berlin va déjà devoir assurer son maintien dans les prochaines semaines.