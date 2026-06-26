Officiel : Hamdallah entame sa cinquième saison en championnat Roshen

L’attaquant marocain Abdelrazak Hamdallah s’apprête à relever un nouveau défi dans la Saudi Professional League, après plusieurs saisons marquées par les titres et les polémiques.

Il a successivement porté les couleurs d’Al-Nassr, d’Al-Ittihad, d’Al-Hilal et d’Al-Shabab, avant de quitter les « Lions » suite à un récent conflit avec l’ailier belge Yannick Carrasco.

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Le club saoudien Al-Taawoun a officialisé, via son compte officiel sur le réseau social « X », la signature de l’attaquant pour une saison.

Le club a publié sur son compte : « Puissant, audacieux devant, imposant… Al-Sati s’arme de la tribune des Loups.

Avec 156 réalisations au compteur, il pointe à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat, juste derrière le Syrien Omar Al-Soma (162).



