OFFICIEL - Gundogan prolonge avec Manchester City

L'international allemand a étendu son contrat avec le Manchester City de Pep Guardiola.

Arrivé en 2016 du côté de en provenance du , Ilkay Gundogan est parvenu à se faire une place de choix au sein de l'effectif pléthorique du club dans un secteur très dense au milieu de terrain.

Ce vendredi, Manchester City a annoncé la prolongation de l'international allemand jusqu'en 2023, soit 4 ans de plus.

"Je suis très heureux d'avoir signé le nouveau contrat", a déclaré Gundogan au site officiel du club.



"J'ai énormément apprécié les trois dernières années ici à City et tout le monde au club m'a aidé à me sentir chez moi dès mon premier jour. C’est un privilège de faire partie de cette équipe, de jouer notre style de football et de remporter des trophées. C’est très difficile de faire cela et je suis ravi d’en faire partie", a-t-il indiqué.