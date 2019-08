OFFICIEL : Grejohn Kyei quitte Reims pour le Servette Genève

Le Servette Genève a annoncé l'arrivée de l'attaquant Grejohn Kyei en provenance de Reims.

C'est officiel, Grejohn Kyei va poursuivre sa carrière en , au Servette Genève.

Le club helvète a annoncé l'arrivée de l'attaquant formé au , qui a paraphé un contrat de trois saisons.

"Grejohn Kyei est servettien. Cet avant-centre de 1,87 m pour 84 kg débarque à Genève et est prêt à affoler les défenses de Super League", a indiqué le Servette dans un communiqué officiel.

"Arrivé à 15 ans au Stade de Reims, Grejohn Kyei débute en à 19 ans en entrant en jeu lors d’un OGC Nice – Stade de Reims de la saison 2014-2015 avant d’inscrire son premier but dans cette catégorie de jeu quelques jours plus tard au Parc des Princes. Par la suite, il entre régulièrement en jeu avant de connaître sa première saison pleine en 2016-2017. Le Stade de Reims, relégué en , fait confiance à son jeune attaquant qui dispute 28 matches lors de cette période pour sept buts inscrits et deux assists".

"Prêté la saison dernière à Lens en , Grejohn arrive au SFC pour relancer sa carrière. Sélectionné avec les M21 de Pierre Mankowski à la fin 2015, il n’a jamais pu exprimer totalement son potentiel. Le club et le joueur ont paraphé une entente sur trois saisons. Grejohn Kyei portera le numéro 25 avec les Grenat. Le Servette FC se félicite de l’arrivée de Grejohn au club et lui souhaite plein de succès pour cette saison".