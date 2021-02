OFFICIEL : Greenwood prolonge à Manchester United jusqu'en 2025

Le jeune attaquant a mis le stylo sur un papier pour signer un nouvel accord qui le gardera à Old Trafford pour plusieurs saisons.

Mason Greenwood a signé un nouveau contrat le gardant à Manchester United jusqu'en juin 2025, avec une option pour une année supplémentaire. Le joueur de 19 ans est devenu un titulaire de la première équipe sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer après avoir fait ses débuts en 2019 et a fait 82 apparitions pour le club depuis. Il est hautement considéré comme l'un des jeunes talents offensifs les plus brillants de la Premier League et a été récompensé pour ses progrès et son travail acharné avec un nouveau contrat pour le garder au club pendant au moins quatre ans.

Mason Greenwood a exprimé sa fierté après avoir paraphé son nouveau contrat : "Lorsque vous rejoignez le club à sept ans, vous rêvez de jouer un jour pour la première équipe. J'ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau et les deux dernières années ont été incroyable. Il y a tellement de choses que je veux accomplir dans le football et je sais que c'est l'environnement parfait pour jouer mon football".

"Avec le soutien de l'entraîneur, de son staff et de tant de grands joueurs avec lesquels apprendre; je sais que je me développe chaque jour. Il y a beaucoup plus à venir de moi-même et de cette équipe et je suis tellement déterminé à travailler dur semaine après semaine pour aider le groupe à réussir. Je veux remercier le club pour le soutien que tout le monde m'a apporté au fil des ans et montrer à tout le monde ce dont je suis capable", a ajouté l'international anglais.

L'entraîneur de Manchester United a déclaré : "Mason est un talent fantastique et un autre bel exemple du type de joueur produit par notre centre de formation. Il a fait de grands progrès cette saison, faisant preuve d'une réelle maturité et d'une réelle adaptabilité à son jeu, ce qui l'a vu devenir l'un des meilleurs jeunes joueurs du pays. Bien qu'il soit facile pour les personnes extérieures au club d'oublier que Mason n'a que 19 ans, c'est notre travail en tant qu'entraîneurs de nous assurer qu'il atteint son potentiel phénoménal et chaque pas que nous faisons est de l'aider dans cette voie".

"Mason Greenwood est naturellement doué et a une attitude brillante; nous savons à quel point il sera important pour Manchester United au cours des saisons à venir", a ajouté le Norvégien. Greenwood a fait ses débuts en équipe première sur le banc lors de la victoire en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en mars 2019. Sa première titularisation en équipe première en Premier League a eu lieu lors de la dernière journée de la saison 2018-19 à domicile à Cardiff.

Il a fait 82 apparitions pour la première équipe depuis ses débuts. Mason Greenwood a marqué 21 buts pour la première équipe, dont 17 la saison dernière quand il a impressionné après le redémarrage après la pause de la campagne imposée par le coronavirus. Il n'a réussi à marquer que quatre buts toutes compétitions confondues cette saison, mais il a augmenté son niveau de jeu ces dernières semaines après un début de saison difficile et a été impressionnant par ses performances.