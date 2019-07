OFFICIEL - Gonzalo Higuain retourne à la Juventus

Prêté à Chelsea la saison dernière, l'attaquant argentin n'a pas été acheté par les Blues. Il retourne à la Juventus.

Quid de Gonzalo Higuain ? Prêté à lors de la deuxième partie de saison, l'attaquant argentin appartenait toujours à la . Les Blues avaient jusqu'au 30 juin pour lever l'option d'achat et conserver le buteur passé par le . Mais si Gonzalo Higuain avait été recruté par le club londonien l'hiver dernier c'était notamment pour céder au caprice de Maurizio Sarri qui le voulait absolument pour renforcer son attaque.

Gonzalo Higuain n'a guère convaincu lors de ses six mois du côté de Chelsea et les dirigeants des Blues ont décidé de ne pas le conserver, sans réelle surprise. D'autant plus que Maurizio Sarri n'est plus l'entraîneur des Blues. Et l'attaquant argentin va justement retrouver le technicien italien puisqu'il va retourner, du moins pour le moment à la Juventus, club dans lequel Maurizio Sarri s'est engagé le 16 juin dernier.

Higuain de retour pour mieux repartir ?

Si la Juventus n'a pas communiqué à ce sujet, les Blues ont officialisé aujourd’hui, sur leur site internet, son retour à la Juventus. Son départ a été annoncé en même temps que ceux de Gary Cahill (libre), Rob Green (libre), Eduardo (départ au SC Braga) et Kyle Scott (libre). Gonzalo Higuain est donc de retour à Turin, mais pour combien de temps. Si Maurizio Sarri voudra certainement le conserver, pas sûr que ce soit la volonté des dirigeants turinois qui ont tout fait pour s'en séparer la saison dernière.

Nicola Higuain, frère de l'attaquant argentin, a écarté un éventuel départ chez en , que ce soit chez un concurrent direct ou non, sur son compte Twitter, alors que Gonzalo Higuain est mentionné dans plusieurs rumeurs et notamment concernant un échange entre l' et la Juventus avec lui et Nicolo Zaniolo : "En Italie, Higuain ne jouera que pour la Juventus. Il lui reste deux années de contrat et elles seront respectées".

Selon les informations de Goal, la Juventus aimerait se séparer de Gonzalo Higuain cet été mais pour le moment le champion d'Italie en titre n'a pas d'offre à se mettre sous la dent pour l'attaquant argentin. Autant dire que le mercato de Gonzalo Higuain n'est pas fini. Loin de la. Si une belle offre parvenait aux dirigeants turinois, venu de préférence d'ailleurs qu'en Italie, nul doute qu'ils réfléchiraient sérieusement à laisser partir l'Argentin.