OFFICIEL - Godin arrive à l'Inter Milan

En fin de contrat avec l'Atletico Madrid, l'international uruguayen a décidé de rejoindre le club italien pour les trois prochaines saisons.

L' a trouvé le nouveau patron de sa défense. C'était dans l'air du temps depuis plusieurs mois, mais c'est désormais officiel : Diego Godin sera bel et bien un joueur de l'Inter Milan la saison prochaine. L'international uruguayen arrive libre après avoir terminé son contrat avec l'Atletico Madrid. Véritable symbole de la culture des Colchoneros ces dernières saisons, il va devoir apporter son expérience au club italien.

"Annonce : il y a un nouveau shérif en ville ! Diego Godin est un joueur de l’Inter Milan", a twitté ce lundi matin l’Inter Milan. Pressenti comme renfort du club nerazzurri depuis le mois de janvier dernier, Diego Godin a finalement enfin signé son contrat avec l'Inter Milan. Le club italien, qui est qualifié pour la prochaine , a attendu ce lundi 1er juillet date de l'ouverture officielle du mercato estivale en pour officialiser sa venue.

L'article continue ci-dessous

L'Inter Milan et Diego Godin devaient probablement également attendre la fin de la Copa America pour le joueur afin de parachever les derniers détails. L' a été éliminé en fin de semaine par le en quarts de finale et Diego Godin peut désormais partir en vacances l'esprit léger afin de se préparer pour une nouvelle aventure dans un nouveau pays et une nouvelle culture sous les ordres d'Antonio Conte, un adepte de la défense à trois connue par l'Uruguayen.

En mai dernier, il avait fait ses adieux à l'Atletico Madrid : "Pardon, c’est difficile. Si je vous ai fait venir, c’est pour vous dire que ce sont mes derniers jours ici. Je voulais vous le dire de vive voix, parce que c’est plus qu’un club pour moi, ça a été ma maison, j’en suis un supporter de plus. Je suis là pour vous remercier. Je ne pensais pas que cela allait arriver. J’ai passé des années merveilleuses, j’ai beaucoup grandi comme footballeur, mais aussi comme homme. Beaucoup de respect. Vous n’imaginez pas ce que cela représente pour moi. Merci, tout simplement merci".

Diego Godin s'est engagé avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2022. Âgé de 33 ans, le défenseur uruguayen a prouvé ces dernières saisons qu'il avait encore de belles années devant lui. L'Atletico Madrid risque de regretter son départ et d'avoir du mal à s'en remettre pendant quelque temps. Du côté de l'Inter Milan, c'est une excellente nouvelle qui risque de donner le sourire aux supporters du club.