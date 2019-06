OFFICIEL - Gary Cahill quitte Chelsea

a annoncé ce dimanche que son défenseur expérimenté Gary Cahill allait quitter le club cet été. Présent dans l'effectif depuis huit années maintenant, l'ex-international anglais, qui avait pris sa retraite internationale en août dernier, n'a pas souhaité prolonger.

"Cahill est arrivé comme un très bon défenseur de . Il part en tant que légende et capitaine de club de Chelsea, après avoir été membre à part entière d’une équipe qui a remporté de nombreux trophées tant au niveau national qu’européen, dont deux titres de Premier League et une ", a écrit le club sur son site officiel.

Très peu utilisé par Maurizio Sarri cette saison, le défenseur de 33 ans n'a joué que 22 minutes cette saison en Premier League. Il n'appréciait guère sa situation et sa relation avec le technicien italien.

Avec 290 matchs disputés sous les couleurs des Blues, l'ex-joueur de Bolton et d' va donc se diriger vers une nouvelle aventure, quelques jours après avoir remporté son dernier trophée, une face à (4-1).

With the end of the season comes the end of @GaryJCahill's momentous Blues career...



A true Chelsea legend.