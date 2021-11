OFFICIEL : Gareth Southgate prolonge jusqu'en 2024 avec l'Angleterre

Gareth Southgate, ainsi que son assistant Steve Holland, ont signé une prolongation de contrat qui prolonge son mandat de sélectionneur de l'Angleterre jusqu'en décembre 2024. L'homme de 51 ans a été récompensé par de nouvelles conditions après avoir ramené les Three Lions sur le devant de la scène et parmi les prétendants au titre lors du dernier championnat d'Europe.



L'Angleterre n'a pas remporté de trophée majeur depuis 1966 et a souvent déçu lors des grands tournois malgré des générations de joueurs très talentueuses, mais Gareth Southgate a mené une jeune équipe passionnante jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 et à la finale de l'Euro 2020, perdue aux tirs aux buts à domicile contre l'Italie de Roberto Mancini.

Gareth Southgate a décidé d'aposer son stylo sur un nouveau contrat avec Steve Holland : "Je suis ravi que Steve et moi ayons pu prolonger notre séjour dans nos rôles respectifs. Cela reste un incroyable privilège de diriger cette équipe. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le conseil d'administration pour son soutien, et bien sûr les joueurs et l'équipe de soutien pour leur travail acharné".

"Nous avons une grande opportunité devant nous et je sais qu'ils et les fans sont tous excités par ce que cette équipe pourrait réaliser à l'avenir", a ajouté le sélectionneur des Three Lions. Gareth Southgate a atteint ses cinq ans à la tête de la sélection anglaise, après avoir initialement pris les rênes par intérim à la suite de la démission de Sam Allardyce en septembre 2016.



Sa première apparition lors d'une grande compétition a vu les Three Lions atteindre le dernier carré de la Coupe du monde 2018 avant de s'incliner face à la Croatie en prolongation, avec un soutien du public ravivé après plusieurs années de désillusion. Ces bases ont été renforcées lors d'un Championnat d'Europe reporté à cause du Covid 2021, où l'Angleterre a réalisé sa meilleure performance en 55 ans en atteignant la finale d'une compétition internationale, où elle s'est inclinée face à l'Italie aux tirs au but.

L'Angleterre a déjà validé sa place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, tandis que Gareth Southgate sera également en charge d'une autre campagne lors d'un championnat d'europe qui commencera par le processus de qualification à partir de mars 2023. L'Angleterre sera très attendue au Qatar l'année prochaine et aura à coeur de tout faire pour, faire au moins aussi bien qu'en 2018 avec une place dans le dernier carré, mettre fin à une disette de 56 ans sans le moindre titre sur la scène internationale.