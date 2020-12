OFFICIEL - Gaël Clichy rebondit en Suisse, au Servette FC

Libre depuis son départ de Başakşehir, l’ancien latéral d’Arsenal a signé pour dix-huit mois avec le club helvète.

En s’imposant sur la pelouse de , ce mercredi soir, le PSG ne sera pas encore qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, surtout si le s’est imposé un peu plus tôt dans la soirée face à l’Istanbul Başakşehir. Il faudra donc aux Parisiens valider cette qualification lors du dernier match face aux Turcs.

Un club qu’a bien connu Gaël Clichy, le latéral y évoluant pendant trois saisons. Mais après avoir acquis le premier titre de champion de l’histoire du club stambouliote, l’ancien Gunner n’a pas été prolongé.

De retour en , l’ancien international français (20 sélections) n’a pas coupé avec le football professionnel puisqu’il a continué à s’entraîner avec le club de Thonon Evian Grand Genève FC, né des cendres de l’ancien club de de l’ETG et qui évolue désormais en Nationale 3.

Cette proximité avec la lui a permis de trouver un nouveau club à 35 ans. Celui qui a porté les couleurs d’ et de a paragraphé un contrat avec le Servette FC, actuel lanterne rouge du championnat suisse avec cinq points en sept journées. La présence de Philippe Senderos, ancien partenaire chez les Gunners et actuel directeur sportif du Servette, a également dû jouer. Son expérience acquise en , en et sur la scène continentale ne seront pas de trop afin de redresser la barre du club helvète.

L'article continue ci-dessous

"L'ex-international français s’engage au Servette FC ! Libre depuis la fin de son contrat avec Istanbul Başakşehir, Gaël Clichy a signé un contrat de 18 mois. Nous sommes très content de l'arrivée de Gaël au club. Pour l’avoir côtoyé durant ma carrière de joueur, je connais toutes ses qualités et son grand professionnalisme", explique Senderos dans son communiqué.

Interrogé par son nouveau club, Gaël Clichy a rapidement réagi : "C'est un grand plaisir de signer au Servette FC. C'est un challenge excitant et j'espère pouvoir apporter mon expérience et donner le maximum sur le terrain pour faire progresser le club. Cela fait quelques semaines que je suis avec le groupe qui vit très bien. J'ai hâte de pouvoir porter les couleurs grenat au plus vite !"