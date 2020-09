OFFICIEL – Frank de Boer est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas

Frank de Boer succède à Ronald Koeman, parti entraîner le FC Barcelone.

C'est officiel : la Fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé ce mercredi 23 septembre la nomination de Frank de Boer (50 ans) au poste de sélectionneur des et ce, jusqu'en 2022.

De Boer succède à Ronald Koeman, qui a quitté ses fonctions pour devenir entraîneur du le 19 août dernier. En son absence, c'est Dwight Lodeweges qui assuré l'intérim lors de la face à la (victoire 1-0) et l' (défaite 1-0).

De Boer a commencé sa carrière d'entraîneur en 2010 à l' . Il est resté au club jusqu'en 2016 avant de diriger l' pendant quelques mois puis (seulement cinq matches en 2017) et enfin , en , de 2018 à 2020.

Ancien capitaine des Oranje, De Boer a représenté son pays à 113 reprises de 1992 à 2004 et a marqué 13 buts. Il a participé à l'Euro en 1992, 2000 et 2004 et deux fois à la (en 1994 et 1998). En tant que sélectionneur, il aura pour mission de mener les Pays-Bas à l'Euro 2021 et de les qualifier pour la Coupe du monde 2022.

De Boer effectuera ses débuts à la tête des Pays-Bas le 7 octobre prochain face au en amical avant d'aller défier la sur ses terres en Ligue des nations.