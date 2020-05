OFFICIEL : Florian Maurice a signé à Rennes

L'ancien recruteur de de l'Olympique Lyonnais, Florian Maurice, vient de signer à Rennes où il officiera comme directeur sportif.

Comme attendu, le SRFC a officialisé l'arrivée de Florian Maurice ce vendredi. Ce dernier a quitté l'OL après 11 années passées à diriger la cellule de recrutement du club rhodanien.

«Le F.C. a le plaisir de vous annoncer avoir trouvé un accord avec Florian Maurice. Son arrivée sera effective au plus tard le 3 juillet prochain. Après 11 années passées à diriger la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, il sera désormais en charge de la direction technique du Stade Rennais F.C. Il aura la responsabilité de l’ensemble de la politique sportive du club, de la formation à l’équipe professionnelle. Il travaillera en étroite collaboration avec le Président, Nicolas Holveck, et l’entraîneur, Julien Stéphan. Fort de son expérience dans l’un des plus grands clubs du championnat de , Florian Maurice arrive à Rennes avec l’ambition de démontrer ses compétences dans un nouveau rôle taillé à sa mesure», peut-on lire sur le site officiel du club breton.

Juste avant une pré-saison qui pourrait mener les Rennais au sommets tant convoités de la C1, l'arrivé de Florian Maurice est forcément la bienvenue.