OFFICIEL - Fin de l'aventure au Betis Séville pour Quique Setién

Quelques heures après une victoire face au Real Madrid (0-2), l'entraîneur du Betis Séville a officiellement été démis de ses fonctions, ce dimanche.

Une dernière victoire de prestige, et puis s'en va. Ce dimanche, Quique Setién et le sont allés s'imposer sur la pelouse du Real Madrid de Zinédine Zidane (0-2) pour le compte de la 38ème journée du championnat d' . Une victoire ne souffrant d'aucune contestation possible, qui restera le dernier fait d'arme de Quique Setién sur le banc des Andalous, alors que son équipe s'est aussi imposée à Milan et à Barcelone cette saison.

En effet, malgré ce succès dans la capitale espagnole, le technicien adepte du beau jeu et réputé pour son souhait de voir ses équipes constamment aller de l'avant, a été limogé par le Betis Séville ce dimanche, comme l'a annoncé le club via un communiqué officiel, quelques heures seulement après la fin de saison.

Un départ annoncé, accompagné de remeciements

"Le Real Betis Balompié et leur entraîneur, Quique Setién, ont décidé que l'Espagnol ne continuerait pas à diriger l'équipe premières des Verdiblancos la saison prochaine", peut-on lire dès le début du communiqué en question, ne laissant aucune place au doute. Néanmoins, si l'entraîneur ne continuera plus sur le banc du Betis, après une saison terminée à une modeste 10ème place de , force est de constater qu'il aura laissé une trace de son passage. ​

📣 OFICIAL | El #RealBetis y Quique Setién deciden no continuar juntos la próxima temporada



➡ https://t.co/3MDNY5YCNj pic.twitter.com/MFK0KWfdot — Real Betis Balompié (@RealBetis) 19 mai 2019

"Au cours des deux dernières années, Setién a ramené le Real Betis en compétitions européennes, a considérablement augmenté la valeur de l'effectif, a contribué à renforcer le rôle de la formation et a permis de remporter des gains considérables qui vont s'ajouter à histoire du Real Betis. Pour cette raison, le club tient à remercier Setién et son personnel technique pour le travail effectué au cours de ces deux années, au cours desquelles ils ont contribué à la croissance sportive", est ensuite écrit sur le communiqué annoncé la fin de l'aventure entre le club andalou et son désormais ex-entraîneur.