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Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Officiel : Fenerbahçe recrute un défenseur de Manchester City

Nathan Aké
Manchester City
Fenerbahce
Super Lig
Premier League
Pays-Bas
Angleterre
Turquie

Après 175 matchs sous les couleurs de Manchester City, Aki a officialisé son nouveau point de chute.

Le club turc de Fenerbaçhe a officialisé l’arrivée du défenseur international néerlandais Nathan Aké, en provenance de Manchester City. Le joueur entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière après avoir été cantonné au banc des « Citizens » ces derniers mois, et ce, malgré un contrat qui le liait encore au club mancunien jusqu’en 2027.

Sa décision de départ a été prise juste après l’élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus aux tirs au but par le Maroc.

Le club stambouliote a diffusé un communiqué officiel pour confirmer l’opération : « Notre club a conclu un accord avec Nathan Aké, défenseur de l’équipe nationale néerlandaise, et le joueur a officiellement signé son contrat. Notre nouvelle recrue, qui a représenté son pays lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026, rejoindra le stage d’entraînement de l’équipe en Autriche dès la fin de la trêve internationale qui lui a été accordée. »

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Le défenseur néerlandais, qui compte 62 sélections et 5 buts avec les « Oranje », a connu un parcours riche au sein du club de Manchester City depuis son arrivée en 2020 ; il a en effet porté le maillot bleu dans 175 matchs, marquant 10 buts.

Il a été l’un des acteurs clés de l’ère la plus glorieuse du club, marquée par la victoire historique en Ligue des champions 2023 et par quatre sacres en Premier League.

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