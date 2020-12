OFFICIEL - Etienne Capoue quitte Watford et s'engage à Villarreal

Devenu indésirable à Watford, le milieu de terrain français va poursuivre sa carrière à Villarreal, où il s'est engagé jusqu'en juin 2023 ce mercredi.

Ancien joueur du TFC, où il a fait ses débuts en 2007 et jusqu'en 2013, Etienne Capoue va découvrir un nouveau championnat. Après avoir découvert la , sous les couleurs de et de , le Français rejoint la . Le natif de s'est officiellement engagé en faveur de ce mercredi !

Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, celui qui n'était plus utilisé à Watford a fait l'objet d'un communiqué officiel dans l'après-midi. "Le Villarreal CF et le Watford FC ont conclu un accord de transfert pour le milieu de terrain Étienne Capoue, qui portera du jaune pour le reste de la saison et deux saisons supplémentaires (jusqu'en juin 2023)", ont écrit les pensionnaires du Championnat Espagnol. Un transfert officialisé quelques jours avant l'ouverture du mercato hivernal.

"Le club annoncera prochainement la journée de présentation du footballeur français en tant que joueur jaune. Il est à noter que le nouveau footballeur du Villarreal CF ne pourra faire ses débuts avec le Submarino que le 4 janvier, date d'ouverture de la période d'inscription au marché des transferts d'hiver. Bien sûr, Capoue s'entraînera déjà ce jeudi avec ses nouveaux coéquipiers à la Ciudad Deportiva", précise ainsi le club entraîné par Unai Emery, ancien technicien du et du .

Villarreal, une équipe qui tourne bien cette saison

Avant de disparaître des radars ces derniers mois, Etienne Capoue s'était imposé comme un titulaire indiscutable de Watford en Premier League. Particulièrement complet, alliant puissance physique et technique, celui qui compte 7 sélections avec l'Equipe de a été recruté pour ses qualités de milieu dit "box to box".

En signant à Villarreal, il rejoint l'une des équipes en forme en . En effet, le sous-marin jaune est classé cinquième de la et ne compte que six unités de retard sur le leader, l'Atlético de Madrid. Reste à savoir s'il parviendra à s'intégrer rapidement dans une équipe qui tourne bien depuis le début de la saison.