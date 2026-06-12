Le FC Barcelone a officiellement annoncé avoir engagé une action en justice contre Florentino Pérez, président du Real Madrid, pour diffamation, à la suite de déclarations que le club catalan a qualifiées de « mensongères et préjudiciables » à sa réputation.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club catalan a confirmé avoir adressé une mise en demeure à Florentino Pérez, lui intimant de se rétracter avant l’engagement d’une action pénale fondée sur l’article 205 du Code pénal espagnol.

Cette action fait suite à des propos tenus lors d’une conférence de presse organisée le 12 mai et d’une interview accordée le lendemain, alors que Pérez annonçait sa candidature à la présidence du Real Madrid.

Pérez avait alors déclaré : «« Nous sommes rentrés les mains vides, et après tant de saisons, je n’ai gagné que sept Ligue des champions et sept championnats ; j’aurais pu en remporter quatorze si on ne me les avait pas volées. Nous avons même tourné une vidéo sur les dix-huit points qu’on nous a volés cette saison, et je ne peux pas rester silencieux. »

Le Barça indique que cette procédure vise à contraindre Pérez à revenir sur des propos « diffamatoires et préjudiciables à l’image et à la réputation du club », qu’il aurait tenus « en connaissance de cause ».

Le club catalan a prévenu qu’en cas de refus ou de silence de Pérez, il saisirait les tribunaux espagnols, marquant une escalade sans précédent dans la rivalité historique entre les deux plus grands clubs d’Espagne.

Voici le texte intégral du communiqué publié par le FC Barcelone :

«Le FC Barcelone annonce aujourd’hui avoir déposé la demande de conciliation préalable à l’introduction d’une action en justice pour diffamation, en vertu de l’article 205 du Code pénal, contre le président du Real Madrid, M. Florentino Pérez, à la suite des déclarations qu’il a faites lors de la conférence de presse du 12 mai et dans une interview accordée à un média le lendemain.

L’objectif de cette action judiciaire est de contraindre M. Pérez à se rétracter sur des propos qu’il a tenus en connaissance de cause, et qui sont diffamatoires, portant atteinte à l’image et à la réputation du club.

À défaut d’une réponse satisfaisante, le Club engagera une action pénale sans délai.