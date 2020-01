Emre Can retourne dans le championnat allemand. En ce dernier jour du mercato, le milieu de terrain de 26 ans s’est engagé avec le . Un transfert en forme de prêt (payant à hauteur de 1M€), avec obligation d’achat sous certaines conditions et qui s’élève à 25M€.

Emre Can ne jouait plus trop à la ces derniers temps. Maurizio Sarri, le coach de l’équipe, ne comptait pas sur lui, allant même jusqu’à l’écarter de sa liste des joueurs retenus pour la Ligue des Champions.

Avec Emre Can, Dortmund s’offre un deuxième renfort de choix en cette période hivernale. Ils avaient déjà recruté le buteur norvégien Erling Haaland. Une acquisition qui s’est avérée être un vrai succès.

6 - @BlackYellow is the club @emrecan_ has played more often without losing (6 games - W3, D3) than any other club in his professional career. Enforcer. pic.twitter.com/SARa64gVWj