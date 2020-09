OFFICIEL - Emiliano Martinez quitte Arsenal pour Aston Villa

Le gardien argentin, qui a joué pour les Gunners lors de leur victoire en finale de la FA Cup 2020, va rejoindre Aston Villa pour être titulaire.

Emiliano Martinez a quitté après que son transfert de 23 millions d'euros à a été confirmé mercredi. Doublure de Bernd Leno à Arsenal, le gardien argentin a profité de la grave blessure de l'Allemand pour jouer régulièrement à la fin de la saison dernière et a débuté lors de la victoire finale des Gunners en contre à Wembley en août. L'Argentin a fait forte impression et a surpris son monde durant cette période.

Cependant, le manager Mikel Arteta a choisi Bernd Leno comme n°1 pour la saison à venir, conduisant Emiliano Martinez à mettre fin à sa longue aventure avec Arsenal et à chercher une autre équipe afin de pouvoir hériter de ce statut de numéro 1. Le joueur de 28 ans a déménagé à Arsenal il y a plus de 10 ans, en août 2010, en provenance du club de sa ville natale d'Independiente. Souvent remplaçant régulièrement envoyé en prêt, Martinez est passé sous les projecteurs à la fin de la saison 2019-20 après que Leno se soit blessé à l'épaule lors de la défaite face à .

Emi Martinez a commencé les 11 derniers matchs de la campagne d'Arsenal alors que la saison de football anglais reprenait après l'arrêt forcé en raison de la pandémie de coronavirus. Il a également disputé les six matchs d'Arsenal en FA Cup la saison dernière, ne concédant que trois buts. Les Gunners ont soulevé la FA Cup à Wembley en battant Chelsea 2-1, et Martinez a également mis la main sur un autre trophée lors de son dernier match en compétition officielle avec les Gunners alors qu'ils battaient lors du Community Shield.

𝗘 𝗠 𝗜 𝗠 𝗔 𝗥 𝗧 𝗜 𝗡 𝗘 𝗭 #WelcomeEmi — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 16, 2020

"Aston Villa est ravi d'annoncer la signature d'Emiliano Martinez qui arrive d'Arsenal. Le gardien de 28 ans, qui a remporté la FA Cup avec les Gunners la saison dernière, a signé un contrat de 4 ans avec le club", a écrit le club de Birmingham dans son communiqué.

Dean Smith s'est félicité du recrutement du gardien argentin de 28 ans : "Nous sommes très heureux de la signature de notre nouveau gardien Emiliano Martinez. Nous savons à quel point Arsenal l'a bien formé et nous avons regardé ses performances exceptionnelles la saison dernière dans une équipe de tête qui a remporté un trophée. Nous avons fait un transfert pour Emi lorsque nous avons vu l'opportunité, car il est rare de pouvoir acheter un gardien de but de premier ordre qui n'a pas encore atteint son prime et qui peut donc être un acteur clé de notre club sur le long terme".

Martinez, qui a fait un total de 39 apparitions pour Arsenal, entre des prêts dans six clubs - Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolves, et Reading, a publié un message émotionnel sur sa page Instagram avant de partir, remerciant les fans d'Arsenal pour leur soutien tout au long de sa décennie avec le club : "Merci Arsenal. Pour moi, je ne pourrais pas être plus heureux de partir par la porte d'entrée avec la fanbase d'Arsenal qui me soutient et le club me soutient.

"J'ai passé 11 ans au club, et même si c'était une route difficile pour moi, et j'ai souffert pendant mon séjour à Arsenal, aujourd'hui je suis heureux et j'ai essayé de montrer aux jeunes gardiens comment le travail est payant. Quand vous travaillez dur, vous n'allez pas être heureux tout le temps, vous allez avoir de la frustration, des moments difficiles dans la vie. Ils ont tous compris à Arsenal et ils me soutiennent dans ma décision. Les fans d'Arsenal étaient toujours là pour moi, j'ai ressenti leur amour", a ajouté l'Argentin.

"Même lorsque Bernd Leno s'est blessé cette saison, j'ai reçu de nombreux messages comme "nous avons confiance en vous", "vous êtes notre gardien". Cela m'a rendu confiant, m'a fait gagner des matchs et a fait de moi le gardien que je suis aujourd'hui. Ils ont compris mon histoire et ils adorent la façon dont j'ai travaillé dans le club. Je suis si heureux de faire partie de la famille Arsenal pendant 11 ans", a conclu le désormaix ex portier des Gunners.