Officiel : élection d'un nouveau président de la Fédération saoudienne de football

L'assemblée générale de la Fédération saoudienne de football a entériné, ce dimanche, la victoire de la liste de Badr Al-Razizaa pour la présidence du conseil d'administration de la Fédération lors du prochain mandat.

Les élections ont été tranchées par acclamation, sans recourir au vote, après confirmation que la seule liste candidate remplissait l'ensemble des conditions et des critères électoraux.

Badr Al-Razizaa occupe le poste de président du conseil d'administration au sein de cette liste, tandis que Louay Mishaabi accède au poste de vice-président. La liste comprend également 7 noms parmi les membres du conseil : Lamia Ben Bahian, Fahd Al-Mansour, Salman Al-Sudairi, Thamer Al-Saadoun, Omar Al-Juraisi, Nicolas Coward et Gérard Roudy.

La commission des élections du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football, pour son sixième mandat, avait dévoilé mercredi dernier la liste définitive des candidats aux postes de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration, à l'issue de l'achèvement des procédures de recours et de contestation, et après l'expiration du délai accordé pour le retrait des candidats.

L'adoption de la liste définitive s'est inscrite dans le calendrier fixé pour le processus électoral, annoncé le 16 juillet dernier, avant que les élections ne soient finalement tranchées en faveur de la seule liste par acclamation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un scrutin.

Ainsi, Badr Al-Razizaa entame son nouveau mandat à la tête de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de Yasser Al-Misehal, pour une durée de 4 ans.

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