OFFICIEl - Ederson prolonge à Manchester City jusqu'en 2026

Le gardien de but brésilien, champion d'Angleterre avec City la saison dernière, a paraphé un nouveau contrant le liant au club jusqu'en 2026.

Ederson, le gardien de Manchester City, a signé une prolongation de contrat qui le verra rester à l'Etihad Stadium jusqu'en 2026. Le Brésilien avait initialement rejoint City en provenance de Benfica durant l'été 2017, et s'est rapidement imposé en tant que numéro un dans le onze de départ de Pep Guardiola, brillant chaque week-end.

Il a joué un rôle clé dans la période la plus réussie de l'histoire du club, et a maintenant été récompensé pour sa contribution avec un nouveau contrat à long terme. Ederson a exprimé sa joie après l'annonce ce mercredi, dans des propos accordés au site officiel de City. "C'était une décision facile pour moi. Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Faire partie de l'une des meilleures équipes du monde et se battre pour des trophées année après année, c'est ce que tout footballeur souhaite", s'est-il félicité.

"Ederson est l'un des meilleurs gardiens de but au monde"

"Nous avons un manager exceptionnel. Travailler avec lui a été l'une des plus grandes expériences de ma carrière et je suis un meilleur joueur pour cela. Nous avons accompli tant de choses au cours des quatre dernières années, et je suis convaincu que nous pouvons continuer à apporter plus de succès au club dans les saisons à venir".





Le directeur du football de City, Txiki Begiristain, est lui aussi particulièrement satisfait. "Ederson est l'un des meilleurs gardiens de but au monde. Il est parfaitement adapté à notre philosophie ici à Manchester City et sa capacité avec le ballon au pied le rend fondamental pour notre style de jeu. Depuis que nous l'avons signé, il a ajouté une nouvelle dimension à notre jeu et a révolutionné le métier de gardien de but en Premier League. Ses performances au cours des quatre dernières années ont été tout à fait exceptionnelles et il ne fait aucun doute qu'il continuera à être un joueur clé pour nous. Nous sommes ravis qu'il ait engagé son avenir avec le club", a-t-il déclaré, entousiaste.

Ederson cumule 195 apparitions pour City à ce jour, enregistrant un nombre impressionnant de 97 cleen-sheat toutes compétitions confondues. Le joueur de 28 ans n'a encaissé que 145 buts depuis qu'il est à Manchester, et il a aidé le club à remporter 10 trophées, dont trois titres de Premier League. Bref, son aventure est une réussite !