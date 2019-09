OFFICIEL : Dimitar Berbatov prend sa retraite !

L'attaquant bulgare Dimitar Berbatov a annoncé sur Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle.

Dimitar Berbatov raccroche les crampons. Le Bulgare a annoncé sa volonté de mettre un terme à sa riche carrière.

Berbatov, c'était une dégaine, une gueule, un flegme, une vraie classe balle au pied et une certaine irrégularité.

Révélé au plus haut niveau au en avant de rejoindre en 2006, le buteur bulgare a passé plus de 10 ans en .



"Je sais que certains d'entre vous pensaient déjà que je prenais ma retraite", écrit Berbatov dans un long message posté sur son fil Instagram.



"Mon dernier match remonte à plus d’un an, donc je pense que c’est le bon moment pour arrêter. C’est trop tard !"



"Ça va me manquer. Les matches, les buts, la pression, le rugissement des fans quand j'ai marqué. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec quelques uns des meilleurs de tous les temps et contre certains des meilleurs".



"Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à me développer et à devenir le joueur que j'ai toujours voulu être. Merci à toutes mes anciennes équipes, mes coéquipiers, mes entraîneurs et mon staff. Ce fut un plaisir".

"Je sais que parfois je n’étais pas facile à gérer, mais j’ai toujours tout donné pour les équipes pour lesquelles je jouais".



"Tout ça va me manquer, les gens, parce que j'aime tellement le football ... mais je suis sûr que vous me manquerez aussi [!] Merci !"



Outre Tottenham et United, Dimitar Berbatov, qui a aussi porté le maillot de en , s'est fait remarquer en pour son passage à l'AS .