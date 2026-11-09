La Ligue professionnelle saoudienne de football a officiellement annoncé l'adoption du calendrier actualisé des compétitions de la Roshn Saudi League, dévoilant les dates des matchs des journées 13 à 21, qui se dérouleront du 26 novembre 2026 au 30 janvier 2027, en plus de fixer les dates de plusieurs rencontres reportées attendues par les supporters.

Cette annonce est venue établir des dates précises pour une série de grands matchs au cours des prochaines semaines, à commencer par le clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr, ainsi que les affiches Al-Hilal – Al-Riyadh et Al-Ittihad – Al-Shabab, sans oublier le derby de Djeddah entre Al-Ittihad et Al-Ahli, et le choc Al-Hilal – Al-Nassr le 1er janvier prochain.

Clasico Al-Ahli – Al-Nassr : rendez-vous le 20 novembre

La Ligue a décidé de disputer la rencontre Al-Ahli – Al-Nassr, reportée de la neuvième journée, le vendredi 20 novembre courant. Les supporters auront ainsi rendez-vous avec l'un des matchs phares de la saison dans 12 jours, au vu de l'importance de cette rencontre pour les deux équipes et de leurs ambitions dans la lutte pour les premières places.

Al-Ittihad – Al-Ahli : le derby de Djeddah approche

Les supporters du football saoudien attendent le derby de Djeddah entre Al-Ittihad et Al-Ahli, dont les sépare 32 jours selon les dates annoncées, une rencontre qui revêt une importance particulière pour les deux équipes, compte tenu de la nature de leur rivalité historique et de l'impact de son résultat sur le déroulement de la saison.

Al-Hilal et Al-Ittihad face à deux tests en décembre

La Ligue a fixé le lundi 21 décembre prochain comme date des matchs Al-Riyadh – Al-Hilal et Al-Ittihad – Al-Shabab, les deux rencontres reportées de la neuvième journée. Les quatre équipes reviendront ainsi disputer leurs matchs conformément au calendrier modifié, à un moment où l'importance d'engranger des points s'accroît avec l'avancée des compétitions du championnat.

Derby de Riyad : Al-Hilal – Al-Nassr le 1er janvier

Quant au choc Al-Hilal – Al-Nassr comptant pour la dix-septième journée, il a été décidé qu'il se tiendrait le vendredi 1er janvier 2027 au stade Al-Awwal Park. Les supporters auront ainsi rendez-vous avec une nouvelle rencontre entre les deux rivaux en ce début d'année, l'une des étapes majeures de la seconde partie de la saison.

Ainsi, la Ligue professionnelle saoudienne de football a fixé les dates des journées 13 à 21, en plus des matchs reportés, afin de clarifier la carte des compétitions sur la période allant de la fin novembre à la fin janvier, dans l'attente d'un ensemble de rencontres susceptibles d'avoir un impact direct sur la lutte pour la tête du classement et les premières places.