OFFICIEL - Denis Suarez quitte le Barça et retourne au Celta Vigo

Prêté la saison passée à , Denis Suarez ne portera plus la tunique du .

Le milieu de terrain a été cédé au pour une indemnité de 12,9 millions d'euros, à laquelle s'ajouteront quelques 3 millions d'euros de bonus.

Agreement with @RCCelta for the transfer of @DenisSuarez6

