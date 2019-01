Officiel - Denis Suarez (Barcelone) rejoint bien Arsenal en prêt

L'annonce avait été faite de manière accidentelle mercredi soir par Barcelone. Quelques heures après, Denis Suarez a rejoint comme prévu Arsenal. Le joueur de 25 ans a été cédé sous la forme d'un prêt avec option d'achat aux Gunners jusqu'à la fin de la saison.

Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 #HolaDenis