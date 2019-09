Officiel : découvrez le ballon de la Ligue des champions 2019-2020

Adidas a révélé le ballon qui servira aux 32 clubs engagés pour la phase de groupes de la Ligue des champions qui débute ce mardi soir.

À l'approche de la phase de groupes de la , Adidas a dévoilé le nouveau ballon qui sera sur les terrains pour cette phase de groupe 2019-2020. Dans un communiqué, les caractériques de ce ballon inédit ont été indiquées.

"Dans la continuité du succès de la saison dernière, le design saisissant présente un nouveau bloc de couleurs inversé, avec un graphique mis à jour qui s’inspire de la passion affichée par les joueurs et les fans du monde entier. Le bloc de couleur inversé signifie que la base de la balle est maintenant un design multicolore audacieux incorporant les couleurs traditionnelles de l'UEFA Champions League ainsi que celles observées dans les stades du monde entier.

"Une touche plus naturelle lors de la réception d'une passe"

Un mélange de bleus, d’oranges fluorescentes et de jaunes constitue la palette de couleurs de la balle de l’année. Les célèbres stars de la balle sont maintenant plus grandes en taille avec des contours blancs solides et noirs audacieux. La texture de la balle est transparente et liée thermiquement. Cela contribue à augmenter la précision pour les joueurs, en donnant une touche plus naturelle lors de la réception d'une passe. La balle a également une faible absorption d'eau et une surface texturée qui aide en outre à optimiser les performances."

L'équipementier allemand précise qu'un nouveau ballon sera utilisé à partir des huitièmes de finale en février prochain.